В Японии мужчина с ножами напал на группу школьниц и их родителей – погибло двое, ещё 16 пострадали

Jae C. Hong / AP / Scanpix / LETA В японском городе Кавасаки во вторник, 28 мая, в парке преступник, вооруженный двумя ножами, напал на группу школьниц младших классов и взрослых.

Об этом сообщает Медуза, ссылаясь на NHK.

Так, ученицы ждали на остановке в парке приезда автобуса, который должен был отвезти их в частную католическую школу.

В результате нападения, по последним данным, погибли два человека — 12-летняя девочка и 39-летний мужчина, отец одной из школьниц. Еще 16 девочек получили ранения, среди них ученицы начальных классов в возрасте 6-7 лет. Состояние некоторых из них оценивается как критическое.

Вскоре после нападения полиция задержала подозреваемого в преступлении. По предварительным данным, это житель Кавасаки, ему около 50 лет, его имя не называется. При задержании он нанес себе удар ножом в шею. Позже он скончался в госпитале, не приходя в сознание. Мотивы нападавшего неизвестны.

Напомним, что ранее в Италии водитель облил бензином и поджег автобус с детьми.