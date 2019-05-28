С бантами, грамотами и музыкой: В мелитопольской женской колонии для несовершеннолетних провели последний звонок

В пятницу, 24 мая, в Мелитопольском учреждении исполнения наказаний №144 провели праздник последнего звонка для осужденных девушек.

Об этом сообщается на сайте Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

«В этот день все - взрослые и дети - становятся немного другими. Охапки цветов, улыбающиеся лица и слезы на глазах, искренние напутственные слова и поздравления - все это праздник Последнего звонка. 24 мая в Мелитопольском учреждении исполнения наказаний (№144) для осужденных девушек - одиннадцатиклассниц он раздался прощальной мелодией. Для них уже началась настоящая горячая пора - сначала - выпускные экзамены, внешнее независимое оценивание, а затем, уже как для абитуриентов - вступление в выбранные вузы», – говорится в сообщении.

«Искренние слова пожеланий звучали в этот день в адрес виновников торжества и от учителей. Директор общеобразовательной школы №28 Виктория Медникова подвела итог работы за учебный год. Были награждены грамотами и похвальными листами осуждены девушки за отличные успехи в учебе», – отметили в пресс- службе учреждения.

«Искренними словами, хорошими вокальными композициями одиннадцатикласснице выразили благодарность учителям и администрации учреждения. И вот волнующий момент ... Раздается последний звонок. Радость и грусть переполняют сердца выпускников. Обучение в школе закончилось. Впереди - неизведанный путь взрослого и серьезного мира. В добрый путь и счастливую погоду, дорогие выпускники!» – подытожили в колонии.

Отметим, что в Мелитопольском учреждении исполнения наказаний №144 содержатся осужденные за совершение преступлений девушки, а также несовершеннолетние девочки. При колонии работает школа №28. Само учреждение основано в 1967 году.