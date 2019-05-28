В подразделении Одесской мэрии проводят обыски – его чиновников подозревают во взяточничестве

В Одессе 28 мая проводят обыски на третьем этаже офиса муниципального департамента коммунальной собственности на улице Артиллерийской.

Об этом сообщает «Думская».

В здании находятся сотрудники департамента защиты экономики Нацполиции и Генеральной прокуратуры. Они никого не впускают и не выпускают из здания. В рамках какого уголовного производства проводится выемка документов, пока неизвестно.

«Правоохранители кого-то задержали: в офис вызвали бесплатного адвоката. Департамент защиты экономики коротко прокомментировал происходящее: некие должностные лица попались на взятке. Из здания вывели какую-то женщину – очевидно, попавшуюся на взятке чиновницу. Ее увезла «скорая», - отмечает издание.

Напомним, что в Николаевском горсовете полиция в третий раз провела обыски в департаменте энергетики.