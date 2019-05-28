Военнослужащий в Первомайске хранил дома патроны, 13 пистолетов и две пневматические винтовки

В Первомайске местный житель, служащий в военной части, хранил у себя дома боеприпасы.

Об этом сообщили в отделении полиции Николаевской области.

Сотрудники криминальной полиции получили информацию о том, что 41-летний местный житель, который проходит службу в одной из воинских частей Николаевской области, незаконно хранит оружие по месту своего проживания.

В ходе обыска оперативники обнаружили и изъяли 148 патронов калибра 5,6 миллиметра, по два патрона калибров 5,45 миллиметра и 7,62 миллиметра, два запала от гранат типа УЗРГМ-2, 13 пистолетов, из которых: два переработанных кустарным способом, пять иностранного производства предназначенных для патронов травматического действия, шесть пистолетов Флобера и две пневматические винтовки.

Изъятое направлено на исследование в Николаевский НИЭКЦ МВД Украины.

Следственным подразделением Первомайского отдела полиции начато уголовное производство признакам части 1 статьи 263 Уголовного Кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

После проведения экспертиз, будет решаться вопрос о привлечении мужчины к ответственности. Сейчас следственные действия продолжаются.

Напомним, в Николаеве полиция задержала 59-летнего мужчину, подозреваемого в торговле оружием.