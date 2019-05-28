На Николаевщине осудили рецидивиста, убившего мужчину – из тюрьмы он сможет выйти только в 77 лет

Вознесенский горрайонный суд 28 мая приговорил 63-летнего жителя села Бузоварово Веселиновского района к 14 годам и 6 месяцам тюрьмы за убийство 42-летнего односельчанина.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Напомним, вечером 25 января обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел к домовладению односельчанина. Между ними возникла ссора, во время которой преступник нанес мужчине восемь ранений в грудь и шею. После этого он забрал 30 гривен из кармана куртки убитого и ушел домой, где пытался уничтожить орудие преступления и обувь. Деньги обвиняемый планировал потратить на алкоголь.

Злоумышленника осудили за убийство и разбой. Ранее он уже был судим за убийство. Сейчас суд признал пенсионера виновным в совершении преступлений, назначил ему наказание в виде тюремного срока с конфискацией имущества.