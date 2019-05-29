В Николаеве задержали двух воров-«сканеристов», которые обокрали «Chevrolet»

В Николаеве 28 мая оперативники уголовного розыска Заводского отдела полиции задержали двух подозреваемых в краже из автомобиля «Chevrolet».

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Злоумышленники с помощью электронного устройства для сканирования сигнализации проникли в припаркованный у дома по улице Шоссейной автомобиль, откуда украли два видеорегистратора. В то время, когда воры пытались убежать, их с похищенными вещами задержали следователи.

У задержанных изъяли сканер для считывания сигнализации, а также похищенное из транспортного средства имущество. По данному факту следователи начали уголовное производство по части 2 статьи 185 Уголовного кодекса Украины («Кража, совершенная по предварительному сговору группой лиц»). Задержанными являются 32-летний николаевец и 53-летний житель Вознесенского района, оба ранее судимы за совершение имущественных корыстных и особо тяжких преступлений.

Напомним, что ранее в Николаеве задержали двух донецких «сканеристов», которые пытались обокрасть автомобиль.