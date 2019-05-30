На Николаевщине будут судить водителя, который сбил двух женщин и сбежал с места ДТП

В Николаевской области отдали под суд 27-летнего жителя села Сапетня, который на автомобиле сбил двух женщин.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

ДТП случилось в сентябре 2018 года на улице Школьной в поселке Ольшанское в темное время суток. Водитель автомобиля «ВАЗ-2101» грубо нарушил правила дорожного движения и сбил двух женщин возрастом 43 и 47 лет. Одна из женщин получила тяжкие телесные повреждения в виде открытого перелома ноги со смещением и разрыва левой ключицы, а другая – синяки и ссадины.

Водитель не оказал пострадавшим первую медицинскую помощь и скрылся с места происшествия. Его обвиняют по части 2 статьи 286 («Нарушение правил безопасности дорожного движения, причинившие тяжкие телесные повреждения») и части 1 статьи 135 («Оставление в опасности лица, находящегося в опасном для жизни состоянии») Уголовного кодекса Украины. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Напомним, что в Николаеве разыскивают водителя, который сбил ребенка возле Сити-центра.