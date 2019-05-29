В Южноукраинске и Первомайске свой «маргариновый скандал» – в местные управления образования пришли полиция и СБУ

В Южноукраинске и Первомайске 24 мая провели обыски в рамках уголовного производства о возможном присвоении средств при поставках питания в школы и детские сады.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в Департаменте защиты экономики Национальной полиции Украины.

В рамках уголовного производства, открытого по статье 191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») обыски провели по месту жительства и работы фигурантов дела. Кто является данными фигурантами, в полиции пока не уточняют.

Как стало известно «Преступности.НЕТ», полиция и СБУ проводили следственные действия в управлениях образования Южноукраинского и Первомайского городских советов из-за подозрений, что школьников в 2017-2019 годах могли кормить некачественными продуктами. Также обыски коснулись и поставщика, который, по предварительным данным, подтверждал качество продуктов поддельными сертификатами.

Сайт «Gard.News» сообщает, что полиция и СБУ провели выемку документов в управлении образования Южноукраинского горсовета. Эти документы относятся к организации питания детей в учреждениях образования.

«Правоохранители проводят следственные действия в рамках расследования уголовного производства, связанного с крупными хищениями. По предварительной информации, на учреждения образования по документам закупили сливочное масло, фрукты, овощи и другие продукты на миллионы гривен. Между тем, на деле была произведена поставка спреда (маргарина) по цене масла, фруктов и овощей, пригодных разве что на корм скоту».

«Кроме того, обыски уже начались в ряде городских школ, в которые поставлялась вышеупомянутая «продукция». Примечательно, что последние четыре года эту «продукцию» поставляет в учреждения образования Южноукраинска ФЛП Цомин из соседнего Первомайска, который регулярно выигрывает соответствующие тендеры в Южноукраинском управлении образования», - отмечает издание.

Напомним, 20 февраля полиция провела 135 обысков в Николаеве, Хмельницком и Одессе по делу о присвоении средств при поставках продуктов для питания николаевских школьников. В полиции предполагают, что махинации с продуктами могли провести, чтобы присвоить 7 миллионов гривен из бюджета. Эти обыски привели к «маргариновому скандалу» - в полиции заявили, что в масле, которое изъяли со складов в Николаеве, и которое предназначалось для поставок в школы, доля молочных жиров составляет менее одного процента.