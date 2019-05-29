В Первомайске задержали нетрезвого угонщика микроавтобуса

В Первомайске 29 мая задержали 30-летнего угонщика микроавтобуса.

Об этом сообщили в Первомайском отделе полиции.

Около 6:30 в полицию обратился 32-летний местный житель с сообщением об исчезновении его микроавтобуса. Около 4:00 утра он приехал к своему приятелю, который живет в многоэтажке по улице Одесской, и припарковал авто во дворе. Транспортное средство из-за неисправности он оставил открытым и с ключами в замке зажигания.

Вскоре водитель услышал, как кто-то завел его авто, а выглянув в окно, увидел, что за рулем сидит неизвестный мужчина. Преступник быстро исчез на микроавтобусе. Владелец микроавтобуса вместе с приятелем пытались самостоятельно найти похищенный автомобиль, но когда их попытки оказались тщетными, они обратились за помощью в полицию.

Через несколько минут полицейские разыскали микроавтобус и начали преследование. Правонарушитель пытался убежать, однако был задержан. Выяснилось, что он к тому же находился в нетрезвом состоянии. За угон ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет. За управление транспортным средством в состоянии опьянения на него составили админпротокол.

Напомним, что ранее в Николаеве задержали двух воров-«сканеристов», которые обокрали «Chevrolet».