В Одессе «титушки» выбили двери и пытались завладеть чужой квартирой – рейдеров задержала полиция

В Одессе 29 мая полиция прекратила рейдерскую попытку «титушек» завладеть квартирой в Приморском районе.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник управления превентивной деятельности полиции Одесской области Иван Ищенко.

В квартиру ворвались неизвестные «гастролеры», которые начали угрожать физической силой хозяевам жилья и требовать безосновательно покинуть помещение. На место прибыла полиция, которая задержала подозреваемых.

«В настоящее время все горе-правонарушители доставлены в подразделение полиции. После установления личностей и обстоятельств события их действиям будет дана надлежащая правовая оценка», - рассказал Ищенко.

Напомним, в Киеве полиция задержала более 60 человек, которые пытались захватить спорткомплекс.