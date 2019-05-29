На Николаевщине насильника приговорили к 10 годам тюрьмы – ранее он уже сидел за изнасилование и убийство подростка

В Николаевской области 29-летнего жителя поселка Ольшанское приговорили к десяти годам тюрьмы за изнасилование 50-летней женщины.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Преступление произошло 1 января в 7:00 в балке возле села Трихаты Николаевского района. Злоумышленник ударил женщину бутылкой по голове и изнасиловал ее.

«Как пояснил жертве насильник, он таким образом мстит за то, что попал в тюрьму за преступление, которого якобы не совершал», - сообщалось тогда.

Полиция задержала насильника у него дома, он признался в преступлении. В 2007 году его посадили в тюрьму на 11 лет за изнасилование и убийство несовершеннолетнего. Спустя полтора месяца после освобождения он снова пошел на преступление. На суде пострадавшая женщина просила строго наказать своего обидчика. В своем последнем слове обвиняемый раскаялся в содеянном и просил его строго не наказывать.