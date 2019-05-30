В Николаеве снова сообщили о минировании гостиниц «Ингул» и «Николаев» – проводится эвакуация

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В четверг, 30 мая, в Николаеве неизвестные сообщили в полицию о заминировании сразу двух гостиниц - «Ингул» и «Николаев».

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в отделе коммуникации и Нацполиции в Николаевской области.

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Анонимное сообщение пришло на областной почту полиции. На данный момент на месте работают сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, взрывотехники, полицейские, кинологи, газовщики и «скорая». Проводятся мероприятия по поиску взрывоопасных устройств на территории гостиницы. Людей из зданий эвакуировали.

 

Напомним, что утром 27 мая неизвестный сообщил о минировании главного корпуса Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова – преподавателей и студентов эвакуировали. Но в результате вызова оказался ложным.

Вечером во вторник, 28 мая, в Николаеве поступило сообщение о заминировании гостиницы «Ингул», расположенной на улице Адмиральская. До этого аноним требовал от руководства гостиницы ₴10 тысяч.

В четверг, 30 мая, неизвестные «заминировали» Южноукраинскую АЭС.

Julia Davudenko

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