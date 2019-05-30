В Киеве задержали мужчину, который развращал маленького сына своей сожительницы

В Киеве мужчина развращал шестилетнего сына своей сожительницы.

Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

«Вчера в полицию обратилась 46-летняя киевлянка, которая сообщила, что ее бывший 30-летний сожитель совершал развратные действия в отношении ее 6-летнего сына: проникал пальцами рук в анальное отверстие и касался руками половых органов ребенка. Подонок задержан, дает признательные показания, но что будет с ребенком? Где была эта мать, которая видела синяки на ручках ребенка?» - написал он.

По его словам, установить и задержать сожителя женщины смогли после того, как в детский сад за ребенком пришел его родной отец и персонал садика привлек его внимание к синякам.

«Но ... задержанный подонок выйдет на свободу, вновь найдет себе любовницу с маленьким ребенком, и снова будет изнасилованная жизнь. Мы уже второй год говорим о принятии законопроекта #6607, мы говорим о химической кастрации, мы говорим о реестре этих подонков, но до сих пор стоим на месте, а отбросы продолжают насиловать наших детей», - отметил Аброськин.

Напомним, что в октябре 2018 года жительница Южноукраинска заявила, что к её ребёнку в подъезде приставал мужчина. На видео с камеры наблюдения видно, как девочка за мужчиной заходит в подъезд, после чего он исчезает из поля зрения. Видно, как она стоит у лифта, а через какое-то время отшатывается от него и начинает подниматься по лестнице. Спустя несколько секунд этот же мужчина выходит со стороны лифта и уходит из подъезда.

Позже в полиции закрыли дело на мужчину, которого жительница Южноукраинска обвинила в приставании к её дочери.

Как известно, начальник полиции Николаевщины согласился с тем, что нужен закон о химической кастрации педофилов. Также создание в Украине публичного реестра педофилов и химкастрацию поддержал замглавы Нацполиции.

Также ранее в Киеве девочка жаловалась матери на домогательства со стороны отчима - та установила дома камеры и его задержали.

Напомним, что в 2018 году в Верховной Раде зарегистрировали доработанный законопроект №6607, который призван защищать детей от половых преступлений. Его основные новшества - это создание единого реестра людей, осужденных за такие преступления. И возможность добровольной химической кастрации. На принятии этого закона настаивала полиция еще в прошлом году. Отметим основные изменения, которые произойдут в случае принятия законопроекта:

- Будет создан реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и неприкосновенности малолетней или малолетнего. Лиц, поступающих на работу в детские учреждения, будут проверять через этот реестр.

- Усиливается ответственность за половые преступления против детей.

- Вводится химическая кастрация как «добровольное мероприятие медицинского характера». А здесь уже нужны объяснения. Химическая кастрация - это уколы и таблетки, которые имеют определенное время действия (то есть это не пожизненно). Согласно законопроекту химическая кастрация может применяться только к лицам, больным педофилией. Факт болезни подтверждает психиатр.