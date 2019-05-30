В Николаеве вандал разбил молотком вывеску строительного магазина: «Вот вам и здоровая конкуренция»

В Николаеве вечером 29 мая неизвестный мужчина разбил молотком вывеску в строительном магазине «Квадрат» в Терновке.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил владелец магазина.

Магазин находится на улице Омеляновича-Павленко. Камера наблюдения зафиксировала, как к магазину подъехал темный автомобиль. Его водитель сначала справил нужду посредине дороги, затем подошел к магазину. После этого он порылся в багажнике, достал молоток и стал разбивать вывеску.

«Он нанес большой ущерб, повредив конструкцию и освещение вывески. Мужчина находился в стадии алкогольного или наркотического опьянения, справил нужду в общественном месте, плюс находился за рулем транспортного средства. По данным местных жителей – это житель Терновки, который дружит с хозяевами соседнего строительного магазина. Вот вам и здоровая конкуренция. Преступление, как я считаю, было умышленное», - сказал владелец магазина.

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Напомним, что ранее в Николаеве ночью мужчина и женщина украли высаженные возле горсовета цветы, а после уехали на такси.