Опубликовано видео задержания мелитопольца, взявшего в заложники сотрудницу зала игровых автоматов

Появилось видео, как полиция в Мелитополе задерживает мужчину, взявшего в заложники сотрудницу зала игровых автоматов.

Видео «Преступности.НЕТ» предоставили очевидцы.

Напомним, что 30 мая мужчина ворвался в заведение «Космолот» в Мелитополе и взял в заложники его сотрудницу. Девушку он облил бензином и угрожал её поджечь.

На видео показано, как спасатели направили в зал пожарные рукава и залили его пеной, чтобы предотвратить поджог. После этого внутрь спустились полицейские, которые задержали подозреваемого. Полиция вывела на улицу освобожденную заложницу, а за ней и злоумышленника.