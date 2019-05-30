В николаевской полиции рассказали подробности задержания банды «домушников» – у них нашли даже ящик с флаконами духов

В Николаеве задержанной группой «домушников» руководил ранее судимый за кражи 34-летний мужчина, который «позиционирует себя, как лицо, имеющее определенное влияние в криминальной среде».

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Напомним, что группу из четырех квартирных воров задержали 29 мая на «перегоне». В задержании принимали участие детективы отдела расследования особо тяжких преступлений Следственного управления ГУ Нацполиции в Николаевской области, оперативники Управления уголовного розыска области и Корабельного района, управление оперативной службы ГУНП, спецназ КОРД под процессуальным руководством Николаевских местных прокуратур №1 и №2.

Подозреваемых на автомобиле «Opel» задержали после совершения очередной кражи ценностей из квартиры местной жительницы. У них изъяли похищенное имущество пострадавшей, устройства для отпирания замков, наборы металлических и магнитных ключей, отвертки, балаклавы. Кроме главаря в преступную группу входят братья возрастом 31 и 33 года и 33-летний ранее судимый николаевец.

«Используя заранее подготовленные инструменты, среди которых целый ряд ключей и отмычек, преступники совершили серию краж имущества путем проникновения в дома, нанеся пострадавшим ущерб на сотни тысяч гривен. Объектом посягательства «домушников» были деньги, ювелирные изделия, компьютерная техника и другое. Не пренебрегали даже бижутерией, элитным алкоголем и духами. Установлено лицо, которое помогало сбывать похищенное имущество», - сообщили в полиции.

По месту жительства фигурантов одновременно провели ряд санкционированных обысков, в результате которых изъяли ювелирные изделия, часы, духи, компьютерную технику, а также орудия преступлений. В настоящее время все члены группировки помещены в изолятор временного содержания. Полицейские проверяют фигурантов на причастность к совершению аналогичных преступлений, как на территории Николаевской области, так и других регионов Украины.

«Полиция обращается к жителям Николаева и области, пострадавшим от квартирных краж, но по определенным причинам не сообщавшим об этом в полицию, обратиться в Следственное управление для проведения опознания изъятых у преступников вещей», - отметили в полиции.

Судя по опубликованном полицией фотографиям, во время обысков нашли ящик, в котором были флаконы с духами.