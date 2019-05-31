В Одесском аэропорту частная фирма установила «жучки» и незаконно собирала стратегическую информацию

Частная фирма длительное время вела организованное наблюдение и запись информации о деятельности Одесского аэропорта.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

По данным правоохранителей, сотрудники фирмы, которые должны были обеспечивать программирование и обслуживания техники, на самом деле могли «записывать» все внутреннюю служебную жизнь стратегического объекта инфраструктуры.

«Фирма организовала длительное наблюдение и запись с более чем более 50 устройств информации относительно служебных, хозяйственных вопросов деятельности объекта, строительства новой взлетной полосы», - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди них возможность несанкционированного доступа к камерам наблюдения в рабочих кабинетах пограничников, таможенной зоне, функционирования кассы, бухгалтерии, помещений для личного ухода, кабинетов сотрудников международного аэропорта.

Сообщается, что также представители предприятия имели противоправный доступ к камерам зала официальных делегаций, где находились официальные представители Украины и иностранных государств.

В ведомстве отметили, что украинское законодательство запрещает негласный сбор информации.

Сейчас правоохранители проверяют данные об утечке и торговли частными данными с Одесского аэропорта.

Сообщается, что были проведены обыски в административных и служебных помещениях аэропорта, кабинетах предприятия, помещениях сотрудников этой фирмы. Открытое уголовное производство по ч.2 ст. 359 УК Украины.

Напомним, что в 2014 году в рабочих кабинетах губернатора Николаевской области Николая Романчука и главы Николаевского областного совета Тараса Кремня была обнаружена прослушивающая аппаратура.

Ранее сообщалось, что эксперты обнаружили дополнительную аппаратуру для работы прослушивающих средств в кабинете заместителя главы МВД Украины.

Также напомним, что главу САП Холодницкого прослушивали НАБУ и ГПУ. Генеральный прокурор Юрий Луценко обратился в квалификационную комиссию с просьбой рассмотреть отставку Холодницкого на основании собранных материалов.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник объяснил, что некоторые расследования сознательно тормозились САП. По его словам, речь идет о нескольких громких делах, в том числе и деле о хищении средств чиновниками мэрии Одессы.

Отметим, Холодницкий отказался от участия в следственных действиях и предоставлять ГПУ образцы голоса.