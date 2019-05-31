Суд уменьшил залог обвиняемому в вымогательстве взятки экс-главе Николаевской ОГА – Романчуку вернут ₴5 миллионов

Николай Романчук (фото из архива) Центральный районный суд Николаева отказал адвокату обвиняемого в вымогательстве крупной взятки экс-главы Николаевской ОГА Николая Романчука в отмене ареста ранее изъятого имущества, и частично удовлетворил ходатайство об изменении ему меры пресечения.

Соответствующие решения коллегия судей в составе Владимира Алейникова, Александра Чулупа под председательством Светланы Скрипченко вынесла в пятницу, 31 мая, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Адвокат Романчука Маркин подал в суд три ходатайства: два об отмене решений Приморского районного суда Одессы от июня 2016 года об аресте имущества, а также об изменении подзащитному меры пресечения.

Что касается имущества, то защитник заявил, что оно принадлежит жене и сыну обвиняемого Романчука. В обоснование того, что с него необходимо снять арест, заявил, что эти доказательства в суде уже были исследованы. Военный прокурор возражал против удовлетворения ходатайства, поскольку считает, что сторона защиты не предоставила доказательств, которые бы подтверждали то, что изъятое не принадлежит Романчуку.

Отметим, что в ходе обыска у Романчука изъяли старинные книги, иконы, антиквариат, старинные и юбилейные монеты, оружие, золотые слитки, кипы документов, информации о банковских счетах, элитный алкоголь, и прочее. Подробнее об арестованном имуществе экс-главы Николаевской ОГА можно прочитать в материале «Преступности.НЕТ» под названием «Арестованные «сокровища» Романчука».

В результате коллегия судей отказала в удовлетворении ходатайства адвоката.

Также адвокат просил суд изменить меру пресечения Романчуку с ареста с залогом в размере 5 миллионов 512 тысяч гривен, которые в 2016 году были выплачены, на личное обязательство. Он считает, что надлежащее процессуальное поведение может обеспечить и более мягкая мера пресечения, а риски, которые предусматривает Уголовный Процессуальный Кодекс, отсутствуют.

Защитник также заявил, что Романчук во время досудебного расследования каждый день прибывал в военную прокуратуру, несмотря на болезнь. Акцентировал внимание Маркин и на том, что когда в суде начали рассматривать дело по сути, обвиняемый прибывал по каждому вызову суда и на каждое заседание. Также он добавил, что срок действия возложенных на его подзащитного обязанностей (после выплаты залога, – прим.) истек еще три года назад. Защитник отметил, что все показания свидетелей были заслушаны в суде, а также вся доказательная база находится в распоряжении коллегии судей.

Маркин также утверждал, что залог за Романчука внес его сын, который взял необходимые денежные средства в займы, и на данный момент кредиторы требуют возврата денег. Помимо того, он добавил, что сына обвиняемого вызывали в управление СБУ для проверки законности происхождения денежных средств. Сам обвиняемый поддержал позицию адвоката.

Военный прокурор, в свою очередь, возражал против облегчения меры пресечения Романчуку.

В результате суд постановил частично удовлетворить ходатайство адвоката и уменьшить залог до 512 тысяч гривен, а 5 миллионов вернуть.

Напомним, ранее сообщалось о том, что 3 июня 2016 года в Николаеве в ходе спецоперации СБУ и военной прокуратуры за вымогательство взятки в особо крупном размере, а именно 90 тысяч долларов США, были задержаны заместитель главы Николаевской ОГА Герой Украины Николай Романчук и глава Еланецкой районной государственной администрации Олег Зайзбург. Советнику главы Николаевского областного совета Геннадию Левченко в этот день удалось сбежать. Виктория Москаленко называла Левченко креатурой Михаила Соколова.

Также отметим, что после задержания Романчука по месту его проживания провели обыск и нашли золотые слитки, оружие, украшения, предметы старины, банковские документы, списки расчетов с различными именами.

Уголовное производство по факту получения неправомерной выгоды еще рассматривается в Центральном районном суде Николаева на протяжении трех лет.