На Донетчине ГБР задержало сотрудника СБУ, занимавшегося сбытом каннабиса

В Донецкой области на сбыте каннабиса задержали сотрудника Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований.

Сообщается, что сотрудник одного из подразделений СБУ в Донецкой области с привлечением гражданского поставлял каннабис наркозависимым. В рамках открытого уголовного производства следователи ГБР задокументировали факты продажи наркотических веществ.

«30 мая 2019 при попытке сбыта очередной партии наркотиков правоохранителя задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Вещественные доказательства изъяты… Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании ему меры пресечения», - говорится в сообщении.

В ГБР уточнили, что задержанному грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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