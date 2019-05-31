В Первомайске у местного жителя нашли четыре боевые гранаты

В Первомайске правоохранители изъяли у местного жителя четыре боевые гранаты.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Во время проведения оперативной отработки района по линии противодействия незаконному обороту оружия участковые офицеры полиции от сотрудников Первомайского отделения СБУ в Николаевской области получили информацию о том, что в одном из домовладений села Зеленые Кошары хранятся взрывные устройства - гранаты.

Получив разрешение суда, полицейские провели обыск квартиры, во время которого обнаружили и изъяли гранату Ф-1, три гранаты РГД-5 и четыре запала к гранатам. Изъятое направлено на экспертизу.

Следственным подразделением Первомайского отдела полиции начато уголовное производство признакам части 1 статьи 263 Уголовного Кодекса Украины («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами»), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

После проведения экспертиз будет решен вопрос о привлечении виновных к ответственности. Следственные действия продолжаются.

Напомним, что ранее в Николаеве полиция задержала 59-летнего мужчину, подозреваемого в торговле оружием.