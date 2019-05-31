В Одесской области главу сельсовета задержали на взятке в 10 тысяч долларов

Служба безопасности Украины уличила во взяточничестве председателя одного из сельских советов Саратского района Одесской области.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Чиновница вымогала у местного предпринимателя $10 тысяч за выделение в аренду земельного участка общей площадью полгектара с перспективой приватизации надела.
Оперативники задержали женщину рядом со зданием сельсовета сразу после получения ею очередной части взятки в размере $2 тысячи.
При этом ранее сотрудники спецслужбы задокументировали получение злоумышленницей «предоплаты».
Кроме того, во время обыска в рабочем кабинете главы сельсовета обнаружили наличные в иностранной валюте, происхождение которых не установлено.
Напомним, в Днепре за вымогательство взятки в $20 тысяч от дилера задержали майора полиции