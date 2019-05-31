САП и внутренняя безопасность провели обыски у экс-начальника одесской полиции Головина

У экс-начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрия Головина 30 мая провели обыски.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил источник в Нацполиции.

Обыски по месту жительства Головина проводили Специализированная антикоррупционная прокуратура и департамент внутренней безопасности Нацполиции. Также обыски прошли у Константина Гейко – замначальника ГУНП в Одесской области, который работал на этой должности и при Головине.

Обыски провели в рамках уголовного производства, начатого по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, если они совершены в особо крупных размерах или организованной группой»). По предварительным данным, расследуются нарушения при государственных закупках для нужд одесской полиции. Головин и Гейко не задержаны, о подозрении им не объявляли.

Напомним, что ранее НАБУ обязали расследовать возможное незаконное обогащение Головина.