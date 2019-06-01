В Вознесенске к шести годам тюрьмы приговорили местного жителя, у которого нашли 19 доз амфетамина

В Вознесенске приговорили к шести годам тюрьмы 42-летнего местного жителя, который хранил с целью сбыта амфетамин.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

27 июля 2018 года в ходе обыска в жилище мужчины нашли 3 грамма амфетамина, который был расфасован в 19 свертков и готов для сбыта. Его обвинили в незаконном приобретении и хранении психотропных веществ в крупном размере, с целью сбыта.

30 мая Вознесенский городской суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что в Киевской области задержали наркоторговца, «рекламой» которого обрисованы дома в Николаеве.