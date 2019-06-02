На Донетчине полиция задержала женщину, которая продавала гранаты по 300 гривен

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В Донецкой области полицейские ликвидировали канал сбыта боеприпасов.

Об этом сообщает региональное управление Нацполиции.

Так, во время оперативной закупки полицейские разоблачили 49-летнюю жительницу Лиманского района. Две гранаты Ф-1 женщина оценила в 300 гривен за каждую. Во время обыска по месту ее проживания полицейские изъяли еще две гранаты РГД-5.

По данному факту возбуждено сразу три уголовных производства по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ч.1 ст.263 УК Украины).

Напомним, как в Николаеве полиция задержала 59-летнего мужчину, подозреваемого в торговле оружием.

Julia Davudenko

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