В Киевской области задержали двух полицейских, которые выстрелили ребенку в голову

В Переяслав-Хмельницком задержали двух полицейских, которые подозреваются в том, что они ранили 5-летнего мальчика.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев на своей странице в Facebook.

Напомним, что ранее на улице в Переяслав-Хмельницком нашли ребенка с ранением головы. У ребёнка обнаружили пулевое ранение, повлекшее перелом костей черепа и повреждения головного мозга.

Задержанные полицейские во время совершенного находились вне службы, без табельного оружия. Они были в состоянии алкогольного опьянения.