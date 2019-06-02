В Киевской области задержали двух полицейских, которые выстрелили ребенку в голову

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В Переяслав-Хмельницком задержали двух полицейских, которые подозреваются в том, что они ранили 5-летнего мальчика.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев на своей странице в Facebook.

Напомним, что ранее на улице в Переяслав-Хмельницком нашли ребенка с ранением головы. У ребёнка обнаружили пулевое ранение, повлекшее перелом костей черепа и повреждения головного мозга.

Задержанные полицейские во время совершенного находились вне службы, без табельного оружия. Они были в состоянии алкогольного опьянения.

«Сейчас они находятся в отделении полиции, где с ними проводят первоочередные следственные действия. В дальнейшем все собранные доказательства и показания будут переданы по подследственности в ГБР. В то же время мы находимся в постоянном контакте с родителями и со стороны полиции предоставим всю посильную поддержку. Ребенка удалось транспортировать в Киев, где за его жизнь борются лучшие врачи страны. Нам остается только помолиться за 5-летнего Кирилла», - сообщил Князев.

Вадим Богданов

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