В Киевской области задержали двух полицейских, которые выстрелили ребенку в голову

В Переяслав-Хмельницком задержали двух полицейских, которые подозреваются в том, что они ранили 5-летнего мальчика.
Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев на своей странице в Facebook.
Напомним, что ранее на улице в Переяслав-Хмельницком нашли ребенка с ранением головы. У ребёнка обнаружили пулевое ранение, повлекшее перелом костей черепа и повреждения головного мозга.
Задержанные полицейские во время совершенного находились вне службы, без табельного оружия. Они были в состоянии алкогольного опьянения.
«Сейчас они находятся в отделении полиции, где с ними проводят первоочередные следственные действия. В дальнейшем все собранные доказательства и показания будут переданы по подследственности в ГБР. В то же время мы находимся в постоянном контакте с родителями и со стороны полиции предоставим всю посильную поддержку. Ребенка удалось транспортировать в Киев, где за его жизнь борются лучшие врачи страны. Нам остается только помолиться за 5-летнего Кирилла», - сообщил Князев.