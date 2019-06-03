В США к 18 годам тюрьмы приговорили мошенника, выдававшего себя за арабского принца

В США самопровозглашенного принца Саудовской Аравии Энтони Жиньяка приговорили к 18 годам лишения свободы за финансовое мошенничество.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на ВВС.

Отмечается, что 48-летний Жиньяк выдавал себя за саудовскую королевскую особу, чтобы обмануть инвесторов на $8 миллионов.

- Будучи лидером сложной международной схемы мошенничества с участием нескольких лиц, Жиньяк использовал свою фальшивую личность – принца Халида бен Аль-Сауда – чтобы продать ложную надежду. В результате десятки ничего не подозревающих инвесторов были лишены их инвестиций, потеряв более 8 миллионов долларов, - отметила судья.

Согласно судебным документам, он был арестован 11 раз за последние 30 лет за мошенничество, связанное с образом принца Халида бен Аль-Сауда.

Чтобы поддержать свою фальшивую личность, он купил поддельные номерные знаки и документы для своих телохранителей. Он носил традиционную саудовскую одежду и дорогие кольца и часы. Он часто путешествовал на частных самолетах или роскошных яхтах и ​​собирал дорогие произведения искусства.

Схема начала раскрываться в мае 2017 года, когда он попытался инвестировать в роскошный отель в Майами. В ходе переговоров владельцы отеля стали подозревать Жиньяка, отчасти из-за его готовности есть продукты из свинины. Они наняли частную охранную группу для расследования, что в конечном итоге привело к федеральному делу.

Жиньяк в начале этого года признал себя виновным в мошенничестве, заговоре с целью совершения мошенничества, краже при отягчающих обстоятельствах и в том, что выдавал себя за дипломата.

Напомним, что в Индии мошенники в скафандрах из фольги собирали $5 миллиардов на «разработки» для NASA.