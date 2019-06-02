Они были такими пьяными, что не знают, кто из них стрелял, - бабушка мальчика из Переяслава, которого ранили полицейские

Александра Тлявова, бабушка 5-летнего мальчика, которого ранили полицейские в Переяславе-Хмельницком, заявила, что подозреваемые признают свою вину, но не знают, кто именно из них ранил ребенка, потому что они были очень пьяными.

Об этом сообщает «Громадське».

Напомним, что ранее на улице в Переяслав-Хмельницком нашли ребенка с ранением головы. У ребёнка обнаружили пулевое ранение, повлекшее перелом костей черепа и повреждения головного мозга. По подозрению в причастности к случившемуся задержали двух полицейских. По версии полиции, трагедия случилась, когда один из полицейских пристреливал ружье.

- Идет следствие. Начальник нашего райотдела приезжал в реанимацию к нам и говорил, что они признают вину, но они такие пьяные, что они не знают, кто это сделал. Они были без сознания пьяными. Просто развлекались, - рассказала Тлявова.