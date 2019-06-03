Киевским патрульным, которые стреляли в ребёнка, объявили о подозрении – прокуратура будет просить для них домашний арест

Работникам патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого отделения полиции, которые из огнестрельного оружия попали в пятилетнего мальчика, сообщили о подозрении.

Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

Напомним, что ранее на улице в Переяслав-Хмельницком нашли ребенка с ранением головы. У ребёнка обнаружили пулевое ранение, повлекшее перелом костей черепа и повреждения головного мозга. По подозрению в причастности к случившемуся задержали двух полицейских. По версии полиции, трагедия случилась, когда один из полицейских пристреливал ружье.

В воскресенье, 2 июня, следователь Государственного бюро расследований сообщил двум полицейским о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 28, статьи 128 Уголовного кодекса Украины, а именно в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Установлено, что патрульные во время отдыха пили спиртное. Они договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, которые были расположены в месте, где могли находиться люди.

«В результате осуществления выстрелов попали в маленького мальчика, который в это время находился на детской площадке возле дома, где развлекались полицейские. В результате ребенок получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован в лечебное учреждение. Прокуратурой готовится ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и отстранения от занимаемых должностей», - говорится в сообщении.

Напомним, что бабушка мальчика из Переяслава, которого ранили полицейские рассказала, что они были такими пьяными, что не знают, кто из них стрелял.