За сокрытие убийства, после которого пенсионера из Вознесенска залили бетоном, женщину приговорили к году условно

В Вознесенске женщину приговорили к году условно за сокрытие преступления, в котором ее знакомый зарезал пенсионера, а потом залил бетоном.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Вознесенского горрайонного суда Николаевской области.

Как известно, 25 ноября 2018 года в Вознесенске в подвальном помещении частного дома нашли тело 70-летнего хозяина с признаками насильственной смерти. Труп находился в емкости под слоем бетона. 28 ноября 2018 года полиция задержала подозреваемого в этом убийстве. Позже стало известно, что ему помогала скрыть следы преступления знакомая и ей избрали меру пресечения в виде личного обязательства.

Согласно материалам, женщина была соседкой убитого, и они проживали в одном частном доме, разделенном на двух владельцев. В ноябре к женщине в гости приехал знакомый, который сообщил о намерениях в дальнейшем навестить родственников в Николаевской области и поэтому попросил у нее разрешения заночевать.

После полуночи 23 ноября 2018 года женщина с гостем пила спиртное, когда к ним пришел сосед. Женщина отдала ему три литра самогона, а он в ответ угостил их бутылкой домашнего вина и ушел.

В то же день около 15:00 гость женщины пошел к пенсионеру и купил у него еще литр вина. После него к нему пришла соседка, которая решила угостить его мясом, а через некоторое время все трое решили выпить вместе.

Вечером между пенсионером и гостем его соседки началась ссора. Мужчина подошел к 70-летнему потерпевшему сзади, ухватил левой рукой за шею, а правой потянулся к ножу. Он нанес ножом потерпевшему 12 ударов в область важных органов.

Позже он перетащил тело в подвал, где поместил в емкость, которую залил бетоном. Женщина вместо полиции позвонила другому лицу и рассказала об убийстве. Потом она передала телефон гостю, и последний подтвердил, что совершил преступление.

На следующий день женщина решила укрыть следы убийства и покрасила части дома, где были следы крови жертвы. Потом она вместе со своим гостем уехала из дома в местную гостиницу.

Во время досудебного расследования она решила заключить соглашение о признании виновности, в котором обязалась помочь следствию. Также в сделке стороны оговорили меру наказания за совершение преступления по части 1 статьи 396 Уголовного кодекса («Сокрытие преступления»).

В итоге суд утвердил это соглашение, признал обвиняемую виновной в инкриминируемом преступлении, назначив оговоренное наказание в виде ограничения свободы сроком на два года с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком в один год.

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