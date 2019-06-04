На Николаевщине осудили мужчин за желание съесть собаку – они били ее молотком по голове и сдирали живьем шкуру

Двух жителей села Прибужье Доманевского района по сделке приговорили к трем годам испытательного срока за издевательства над собакой, которую они решили съесть.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Доманевского районного суда Николаевской области.

7 апреля 2018 года местный житель пришел в гости к знакомому, с которым начал употреблять спиртные напитки. Позже гость предложил домовладельцу зарезать его собаку, чтобы потом ее приготовить.

Один из мужчин пошел к животному, накинул на шею веревку и начал тащить за собой. Животное сопротивлялось, и мужчина начал бить его по голове молотком.

Потом они подвесили собаку за заднюю лапу к деревянной рее и начали ножом сдирать с нее кожу. Животное сопротивлялось, скулило и пыталось вырваться. Позже на шум прибежала женщина, которая остановила мужчин, отвязала собаку и забрала к себе. Собака от травм умерла.

16 мая обвиняемые подписали с прокурором договор о признании виновности в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 299 Уголовного кодекса Украины («Жестокое обращение с животными»). Также стороны оговорили меру наказания за это преступление.

Суд утвердил эту сделку, признав обвиняемых виновными в инкриминируемом преступлении, а также назначив оговоренное наказание – пять лет лишения свободы с освобождением от тюрьмы с испытательным сроком в три года.

Напомним, как в Кривом Роге мужчина насадил на вилы собаку и бросил в огонь.