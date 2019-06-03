В Черкасской области из отделения полиции похитили наркотики

В Чернобаевском отделении полиции Черкасской области похитили вещественные доказательства.

Об этом сообщает УНН.

«В Чернобаевском отделении полиции Черкасской области похитили вещественные доказательства. Информация об (инциденте - ред.) поступила в воскресенье», - сказали в пресс-службе полиции.

Также в ведомстве отметили, что сейчас на месте работает комиссия, которая выясняет, какие именно вещественные доказательства были похищены. Однако, по информации УНН были похищены наркотики.

«Открыто уголовное производство по части 2 статьи 308 («Похищение, присвоение, вымогательство наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов либо завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением») Уголовного кодекса Украины и назначено служебное расследование», - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Аргентине полицейские списали на мышей пропажу полтонны наркотиков.