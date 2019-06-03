«Больше не будет никаких «крышующих», никаких «смотрящих», - руководитель СБУ Баканов

Президент Владимир Зеленский поручил Службе безопасности Украины бороться с коррупцией, несмотря на имена фигурантов.

Об этом рассказал на брифинге первый заместитель главы СБУ Иван Баканов, который исполняет обязанности главы спецслужбы, пишет «Украинская правда».

- Сегодня проходила встреча с Президентом Украины – и Президент поставил перед Службой достаточно четкую задачу. Первое – это преодолеть коррупцию, которую Президент считает основной бедой Украины, поскольку именно она не дает возможности справедливо распределять основные социальные блага, такие как справедливость и безопасность, – сказал Баканов.

- Больше не будет никаких «крышующих», никаких «смотрящих» ни за какими бизнесами и теневыми сделками. Наша задача – вывести теневой бизнес из тени. Потому что именно он является кормовой базой для коррупции, – заявил он. - Больше Служба не будет вообще оглядываться ни на какие фамилии. Мы будем действовать решительно и уверенно, исключительно в пределах и способах, предусмотренных законом.

Он также отметил, что получил допуск к государственной тайне и сейчас изучает состояние дел, которые вела СБУ, – и сможет чуть позже отчитаться по ним.

Главный редактор сайта «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов на своей странице в Facebook сообщил, что Баканов планирует уволить трех высокопоставленных офицеров СБУ.

«Сегодня состоится три знаковых увольнения в составе Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ. Новый глава главка «К» Иван Баканов принял решение о снятии с должностей трех своих заместителей в «К». Сегодня, как ожидается, должности потеряют: Сергей Коваленко – заместитель по борьбе с контрабандой; Василий Писный – заместитель по борьбе с организованной преступностью; Владимир Рыбачук – заместитель по борьбе с коррупцией в судах», - сообщил Бутусов.

«Inforesist» сообщает, что Баканов выступил против рассекречивания деклараций сотрудников СБУ.

- Это не простой вопрос, то есть я человек, который должен действовать в соответствии с законом. Согласно закону я не должен подавать свою декларацию. Если будут изменения, то конечно я подам декларацию. Скажу честно, первое, что я пытался сделать – это опубликовать свою декларацию. Но мне пояснили, знаете, если вы человек гражданский, были, то в принципе не нужно волноваться, но учтите тот факт, что в службе работают люди, которые непосредственно сталкиваются с врагом каждый день. Если они будут публиковать такие декларации, то они могут поставить под угрозу жизнь своих близких, - сказал Баканов.

Он добавил, что со временем он опубликует свою декларацию, «мне скрывать нечего». Также он отметил, что не будут рассекречиваться декларации и руководящего состава СБУ.

Напомним, что Баканов был руководителем штаба Зеленского и ответственным за взаимодействие с Верховной Радой. До выборов он работал главным юристом «Квартала» и параллельно с 2017 года возглавил партию «Слуга народа».