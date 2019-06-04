В Николаеве подозреваемому в торговле синтетическими наркотиками увеличили залог до 5 миллионов гривен

В Николаеве 26-летнему местному жителю, задержанному с партией наркотиков, увеличили размер залога почти на 2 миллиона гривен – до 5 миллионов.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Задержанный подозревается по части 3 статьи 307 Уголовного кодекса Украины («Незаконное приобретение и хранение психотропных веществ с целью их дальнейшего сбыта, совершенное в особо крупных размерах»). 24 мая суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в размере 3 миллиона гривен.

Прокуратура оспорила это решение, посчитав размера залога недостаточным, потому что подозреваемого задержали с крупной партией наркотиков (у него нашли 3 килограмма расфасованных запрещенных веществ, в частности синтетического PVP) и он длительное время продавал их в Николаеве. Апелляционный суд увеличил сумму залога до 4 миллионов 994,6 тысячи гривен.