«Никакой попытки замять это дело», - Зеленский о гибели мальчика, раненного полицейскими

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением о гибели мальчика, который был смертельно ранен полицейскими в Переяслав-Хмельницком. Он заявил, что «сделает все, чтобы виновные были наказаны».
Об этом сообщается на Facebook-странице Зеленского.
Напомним, ранее в Переяслав-Хмельницком 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. Подозревают, что в ребенка стреляли двое полицейских, находившихся вне службы. Их уже задержали. Полицейские во время случившегося были пьяны, по предварительным данным, они ранили ребенка, когда стреляли из ружья по банкам.
«К сожалению, все усилия медиков оказались напрасными. 5-летний Кирилл скончался в больнице. Конечно, ничто в мире не может утешить родных и близких. Но я – как президент и как отец – хочу заверить, что сделаю все, чтобы виновные были наказаны по справедливости. Никакого смягчения. Никакой попытки замять это дело. Эта трагедия должна стать уроком. Те, кто должны заботиться о безопасности граждан, должны ежеминутно помнить о своей ответственности. За жизни. Перед людьми, перед народом, перед страной», - обратился Зеленский.