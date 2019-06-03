«Никакой попытки замять это дело», - Зеленский о гибели мальчика, раненного полицейскими

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением о гибели мальчика, который был смертельно ранен полицейскими в Переяслав-Хмельницком. Он заявил, что «сделает все, чтобы виновные были наказаны».

Об этом сообщается на Facebook-странице Зеленского.

Напомним, ранее в Переяслав-Хмельницком 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. Подозревают, что в ребенка стреляли двое полицейских, находившихся вне службы. Их уже задержали. Полицейские во время случившегося были пьяны, по предварительным данным, они ранили ребенка, когда стреляли из ружья по банкам.