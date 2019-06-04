Застреливших пятилетнего мальчика полицейских арестовали

Голосеевский районный суд во вторник, 4 июня, избрал подозреваемым в убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова меру пересечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает ТСН.

Как известно, 31 мая в Переяслав-Хмельницком пятилетний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. Подозревают, что в ребенка стреляли двое полицейских, находившихся вне службы. Их уже задержали. Полицейские во время случившегося были пьяны, по предварительным данным, они ранили ребенка, когда стреляли из ружья по банкам. Вечером 3 июня мальчик умер.

Прокуратура настаивает на содержании подозреваемых Ивана Приходько и Владимира Петровца под стражей. Им вменяют совершение преступления по пункту 2, пункту 12 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины, то есть «умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по предварительному сговору группой лиц» и части 2 части 4 статьи 296 УК Украины – «хулиганство, совершенное группой лиц, с применением огнестрельного оружия, заранее заготовленной для нанесения телесных повреждений». За это им грозит пожизненное заключение.

Обвинение настаивает на том, что пока не установлено ​​оружие, из которого стреляли подозреваемые. Поэтому двое полицейских могут попытаться повлиять на ход расследования. Следовательно, при проведении баллистической экспертизы, мужчин нельзя содержать под домашним арестом.

Адвокат подозреваемых полицейских просил суд отказать в удовлетворении ходатайства прокуратуры и избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. По словам защитника, подозрение не достаточно обосновано, показания свидетелей не указывают однозначно на задержанных, а в их действиях не было умысла.

В итоге суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, избрав подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без возможности внесения залога.

Напомним, что после смерти мальчика под зданием Министерства внутренних дел Украины вечером прошла акция, на которой требовали справедливого расследования этого преступления и наказания для подозреваемых. Позже из-за случившейся трагедии глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал рапорт об отставке.