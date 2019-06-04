ГБР и СБУ задержали группу рейдеров с чиновниками, которые захватили гранитные карьеры и за их возвращение требовали ₴10 миллионов

Сотрудники Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований разоблачили противоправную деятельность группы лиц, которые организовали рейдерский захват имущества и имущественных прав собственника гранитных карьеров в Житомирской и Полтавской области на сумму почти 230 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что для осуществления рейдерского захвата участники группировки привлекли чиновника Государственной службы геологии и недр Украины, а также других должностных лиц контролирующих и правоохранительных органов. Силовики задокументировали, что с декабря 2018 до июня 2019 для захвата предприятия были совершены заведомо необоснованные сделки: регистрационные действия внесены в Единый государственный реестр юридических лиц с использованием поддельных документов, в частности печатей и штампов предприятия.

При возврате одного из карьеров от владельца бизнеса злоумышленники требовали 10 миллионов гривен. В рамках открытого уголовного производства правоохранители задокументировали, что организаторы механизма противоправно завладели частным имуществом и требовали от предпринимателя 390 тысяч долларов за возвращение собственности, угрожая передать его третьим лицам. Они также требовали 30 тысяч долларов за возобновление лицензии на добычу недр и оформления акта проверки карьера представителями Государственной службы геологии и недр Украины без выявленных нарушений.

Во время досудебного следствия установлено, что служащие Государственной службы геологии и недр Украины из-за проверок в сфере недропользования оказывали давление на представителей предприятия для того, чтобы они не оказывали сопротивление рейдерскому захвату. В начале июня правоохранители задержали двух участников рейдерской схемы при получении 390 тысяч долларов за возвращение бизнеса и 25 тысяч долларов за «решение вопросов» с работниками Госгеонедра. Позже были задержаны еще двое соучастников уголовной сделки.

Всего проведено десять обысков в Киеве и двух областях Украины, в частности у главы Государственной службы геологии и недр Украины, в Центральном межрегиональном отделе департамента государственного геологического контроля государственной службы геологии и недр Украины и в одном из отделений «Приватбанка», где рейдеры получили деньги.

К реализации данного производства задействовано более 70 сотрудников: следователи терруправления ГБР, расположенного в городе Хмельницком; оперативные работники военной контрразведки СБУ; процессуальные руководители Генеральной прокуратуры Украины; сотрудники спецподразделения «Альфа» СБУ.

Как сообщает пресс-секретарь Генпрокурора Украины Лариса Сарган, после завершения неотложных следственных действий, задержанным лицам, а также должностным лицам органа контроля сообщаться о подозрении по части 3 статьи 206-2 («Противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации»), части 4 статьи 189 («Вымогательство»), части 4 статьи 190 («Мошенничество») Уголовного Кодекса Украины с избранием меры пресечения.

Напомним, что на Житомирщине спецназ полиции задержал группу рейдеров, которые пытались захватить государственный гранитный карьер.