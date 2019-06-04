Николаевские патрульные задержали мужчину, который порезал ножом руки своей жены

В Николаеве в понедельник, 3 июня, патрульные полицейские задержали мужчину, который напал на свою жену.

Об этом сообщают в патрульной полиции Николаева.

Около 16:00 по спецлинии «102» поступил вызов от женщины, которая заявила, что её муж нанес ей телесные повреждения. Прибывшим патрульным она рассказала, что ее муж во время семейной ссоры схватился за нож и нанес ей колото-резаные раны обеих ног и руки.

Инспекторы задержали мужчину, а пострадавшей оказали домедицинскую помощь и вызвали скорую. Также на место происшествия вызвали СОГ. Дальше делом будут заниматься следователи.

Напомним, что ранее в Николаеве полицейские ворвались в квартиру, чтобы успокоить семейного дебошира.