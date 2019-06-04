Подозреваемых в убийстве мальчика в Переяславе уже увольняли из полиции, но они восстановились на должностях

Подозреваемые в убийстве пятилетнего мальчика в Переяслав-Хмельницком старший сержант Владимир Петровец и лейтенант Иван Приходько были уволены из полиции во время реформы МВД, но восстановились на должностях.

Об этом сообщает «Newsroom».

«Владимир Петровец – 42 года. Уже год работает в отделе полицейского реагирования переяслав-хмельницкой полиции. Специальность по образованию – водитель-пасечник. Никакого другого образования нет. Инспектором ГАИ стал еще в 1999 году. В 2005-2006 годах работал в пресловутой «Кобре». После её расформирования Петровец вернулся в дорожный патруль. В 2015, во время реформы МВД был уволен, а затем его назначили командиром отделения роты особого назначения №1 в Киеве. В 2017 году он снова вернулся на дороги Киевской области полицейским взвода №5. С марта 2018 года работает в секторе превенции водной полиции Переяслав-Хмельницкого».

«Ивану Приходько 31 год. В 2007 году окончил Киевский индустриальный техникум. После армии слесарь Приходько идет работать в ГАИ. С 2010 года – водитель в секторе материального обеспечения Голосеевского райуправления МВД. В 2011 году возвращается работать инспектором ГАИ. В 2015 становится командиром отделения взвода в 5-й роте киевской полиции. 17 февраля 2016 года уволен из полиции за несоответствие, а уже на следующий день восстановлен решением Окружного админсуда Киева. Возвращается работать патрульным в Киевскую область. В 2017 году Приходько получил образование в Переяслав-Хмельницком педагогическом университете имени Сковороды. С 2018 работает патрульным в Киевской области», - отмечают журналисты.

Согласно декларациям о доходах, у обоих подозреваемых есть дети, у Петровца трое детей, у Приходько – двое.

В своих декларациях подозреваемые прописали, что владеют подержанными иномарками. У Петровца есть недостроенный дом и 2 гектара земли, а у Приходько 8,5 соток земли и небольшая квартира. По данным декларации, треть прав на эту квартиру Приходько принадлежит Ольге Петровец – жене второго подозреваемого. Из этого выходит, что Петровец является зятем Приходько.

Как известно, 31 мая в Переяслав-Хмельницком пятилетний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. Подозревают, что в ребенка стреляли двое полицейских, находившихся вне службы. Их уже задержали. Полицейские во время случившегося были пьяны, по предварительным данным, они ранили ребенка, когда стреляли из ружья по банкам. Вечером 3 июня мальчик умер.