В Первомайске мужчину оштрафовали на ₴8,5 тысяч за нападение на агитатора и разгром палатки перед выборами

В Первомайске местного жителя наказали штрафом в 8,5 тысяч гривен за нападение на волонтера и снос агитационной палатки перед выборами Президента Украины.

Об этом сообщили в Первомайской местной прокуратуре Николаевской области.

Как известно, инцидент произошел 14 марта возле дома культуры на улице Корабельной. При этом в полиции тогда сообщали, что напали на 51-летнего волонтера не один, а пятеро пьяных мужчин. По словам очевидцев, нападение произошло на агитационную палатку кандидата Сергея Таруты.

Действия мужчины орган досудебного расследования квалифицировал по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью.

Приговором Первомайского районного суда от 30 мая мужчину признали виновным в совершении преступления и назначили наказание в виде штрафа в размере 8,5 тысяч гривен.

Напомним, как в Николаеве 19 марта в результате нападения молодчиков в масках на палатки кандидата в президенты Украины Александра Вилкула пострадала женщина.