На Николаевщине у двоих местных жителей изъяли боеприпасы, переделанное оружие и порох

В Кривоозерском районе полицейские изъяли у местных жителей боеприпасы, порох, оружие со следами переделки и комплектующие к ней.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

В ходе оперативно-профилактических мероприятий полицейские получили информацию, что 69-летний житель одного из поселков района незаконно хранит по месту своего проживания оружие и боеприпасы.

Получив решение суда, полицейские провели санкционированный обыск по месту жительства мужчины и изъяли малокалиберную винтовку, патроны калибра 9 мм, магазины к автомату Калашникова, около 100 граммов пороха, пистолет со следами переделки, а также комплектующие к винтовке Мосина части.

Еще у одного жителя Кривоозерского района во время санкционированного обыска правоохранители изъяли 84 запала к ручной гранате, около 150 граммов пороха, переделанный под боевой пистолет ТТ, а также около сотни патронов к различным видам огнестрельного и автоматического оружия.

Изъятые предметы направлены на экспертное исследование.

По обоим фактам следователями Кривоозерского отделения полиции расследуются материалы уголовных производств, начатых по признакам части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами»), что наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Досудебное следствие продолжается. Правоохранители устанавливают происхождение изъятых у правонарушителей предметов.

Напомним, что ранее в Первомайске у местного жителя нашли четыре боевые гранаты.