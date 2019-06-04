На Херсонщине мужчину, который пытался изнасиловать ребёнка, приговорили к 11 годам тюрьмы

В Херсонской области местного жителя, который покушался на изнасилование малолетнего, приговорили к 11 годам тюремного заключения.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Херсонской области.

Так, суд вынес обвинительный приговор, которым приговорен житель села Станислав Белозерского района Херсонской области за совершение особо тяжкого преступления, предусмотренного частью 2 статьи 15, частью 4 статьи 152 («Покушение на изнасилование малолетнего лица») Уголовного кодекса Украины, и назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы.

Напомним, что в октябре 2018 года жительница Южноукраинска заявила, что к её ребёнку в подъезде приставал мужчина. На видео с камеры наблюдения видно, как девочка за мужчиной заходит в подъезд, после чего он исчезает из поля зрения. Видно, как она стоит у лифта, а через какое-то время отшатывается от него и начинает подниматься по лестнице. Спустя несколько секунд этот же мужчина выходит со стороны лифта и уходит из подъезда.

Позже в полиции закрыли дело на мужчину, которого жительница Южноукраинска обвинила в приставании к её дочери.