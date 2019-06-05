На Николаевщине будут судить мать, которая оставила своего новорожденного сына умирать в заброшенном доме

В Жовтневый районный суд Николаевской области передали обвинительный акт в отношении 36-летней матери четырех детей, которая убила младенца.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Преступление случилось в селе Николаевское Витовского района в марте текущего года. Женщина сразу после рождения сына отнесла его в заброшенный неотапливаемый дом, где оставила его на произвол судьбы. Через четыре дня тело ребенка, смерть которого наступила от переохлаждения, обнаружили местные жители. Женщина после того, как преступление раскрылось, утверждала, что ребенок родился мертвым.

Женщина обвиняется по статье 117 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка»). За совершение преступления ей грозит до 5 лет лишения свободы.