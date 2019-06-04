Киевского полицейского, который угрожал 12-летней девочке ножом и отобрал телефон, приговорили к трем годам тюрьмы

В Киеве суд приговорил к трем годам лишения свободы сотрудника полиции, который в состоянии опьянения вместе со своим знакомым силой отобрал телефон у 12-летней девочки.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Как известно, преступление совершили 20 декабря, около 18:00, в одном из столичных скверов.

Установлено, что в Киеве возле лицея «Престиж» пьяный сержант полиции Главного управления Нацполиции вместе со знакомым остановил малолетнего ребенка, удерживая за рюкзак. Угрожая насилием и применением ножа, полицейский заставлял отдать ему мобильный телефон.

После отказа он толкнул девочку, после чего она упала. Полицейский повторно потребовал, прижав нож к лицу девочки, и забрал мобильный телефон, стоимостью около двух тысяч гривен.

Полицейского признали виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей 187 Уголовного кодекса Украины («Разбой»). Его приговорили к трем годам лишения свободы без права занимать должности в органах внутренних дел Нацполиции течение трех лет.

Напомним, как 31 мая в Переяслав-Хмельницком пятилетний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. Подозревают, что в ребенка стреляли двое полицейских, находившихся вне службы. Их уже задержали. Полицейские во время случившегося были пьяны, по предварительным данным, они ранили ребенка, когда стреляли из ружья по банкам. Вечером 3 июня мальчик умер.