Главы МВД и Нацполции встретились с родными застреленного полицейскими мальчика и пообещали им помощь

Министр внутренних дел Арсен Аваков и председатель Нацполиции Сергей Князев встретились с мамой и бабушкой Кирилла Тлявова, который умер от огнестрельного ранения в голову.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Как известно, 31 мая в Переяслав-Хмельницком пятилетний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. Подозревают, что в ребенка стреляли двое полицейских, находившихся вне службы. Их уже задержали. Полицейские во время случившегося были пьяны, по предварительным данным, они ранили ребенка, когда стреляли из ружья по банкам. Вечером 3 июня мальчик умер. 4 июня суд избрал подозреваемым в убийстве мальчика Ивану Приходько и Владимиру Петровцу меру пересечения в виде содержания под стражей.

Родные Кирилла попросили организовать психологическую помощь для старшего сына Дениса Тлявова. Была достигнута договоренность, что Нацполиция направит в семью Тлявових специалистов-психологов, специализирующихся на работе с людьми, которые пережили потерю близких.

Сергей Князев принес извинения родным Кирилла от имени Национальной полиции и заверил, что со стороны ведомства будет оказана вся необходимая помощь для расследования обстоятельств, приведших к трагедии.

«Я вам обещаю, что мы будем внимательно следить за ходом расследования и тесно коммуницировать с ГБР и прокуратурой. Я надеюсь, что суд назначит адекватное наказание», – подчеркнул Арсен Аваков.

Глава Нацполиции Украины Сергей Князев сообщил, что сотрудниками управления НПУ в Киевской области принято решение перечислить семье погибшего свой однодневный заработок. Нацполиция предоставит всю необходимую помощь и возьмет на себя расходы по погребению погибшего мальчика.

Напомним, что после смерти мальчика под зданием Министерства внутренних дел Украины вечером прошла акция, на которой требовали справедливого расследования этого преступления и наказания для подозреваемых. Позже из-за случившейся трагедии глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал рапорт об отставке.