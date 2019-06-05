Полиция продолжает розыск свидетелей конфликта возле «Сити-центра», во время которого жестоко избили парня

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 6 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(3)   

Фото - Свідок.Інфо
В Николаеве полиция продолжает розыск свидетелей конфликта, в ходе которого 18-летний Евгений Карташев получил тяжелые травмы.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Напомним, рано утром 17 марта возле ТРЦ «Сити-центр» нашли лежащего без сознания Евгения Карташева. По данным полиции, в ту ночь у Евгения и его друга возник конфликт с компанией из трех парней. В результате случившегося Евгений получил травмы. 

Пострадавший находился в коме, на данное время он вышел из нее, но продолжает оставаться в больнице.

«Следственное управление ГУ Национальной полиции в Николаевской области обращается с просьбой к гражданам, которые владеют информацией о совершенном или имеют видеозаписи события, звонить по телефонам (0512) 53-11-58, (093) 163-72-41 или обращаться по адресу: Николаев, улица Спасская, 12», - сообщили в полиции.

Ранее полиция сообщала, что благодаря камерам наблюдения выследила трех парней, которые вступили в конфликт с Евгением. Их доставили в отдел полиции, но потом отпустили - им не объявили о подозрении из-за отсутствия результатов экспертиз. Из-за тайны следствия полиция не раскрыла подробности инцидента возле «Сити-центра», из-за которого Карташев впал в кому. Потом полиция сообщала, что в деле об избиении Карташева появился один подозреваемый

Как сообщает издание «Свідок.Інфо», Карташев открыл глаза, однако на присутствующих не реагирует. Его семья просит о помощи.

«Евгению необходимо ещё делать операцию на голове, надо ставить пластину. На дальнейшее лечение и на реабилитационный центр денег просто нет. А это очень дорого. Любая сумма поможет Жене прийти в себя. Просим не быть равнодушными. Это большое горе. Карта Приватбанк 5168757377649738 Логинова Екатерина Васильевна (бабушка Жени)», - пишет издание со ссылкой на его родственников. 

 

Вадим Богданов

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийпреступность