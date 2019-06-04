В Переяславе толпа протестующих забрасывает отдел полиции дымовыми шашками – сообщают, что пострадала журналистка

В городе Переяслав-Хмельницкий 4 июня толпа приезжих митингующих стала забрасывать дымовыми шашками отдел полиции.

Видео происшествия опубликовало издание «Insider».

Отдел полиции окружили полицейские со щитами, полиция диалога призывает прекратить беспорядки, но это у нее не получается. На видео говорится, что во время инцидента якобы пострадала журналистка.

«Спецподразделение полиции в Переяславе не выдержало попытки сделать надпись «Убийцы» на стене участка и бросилось оттеснять протестующих», - сообщает издание.

В соцсетях сообщают, что в Переяславе митингуют люди, которые до этого протестовали в Киеве под зданием МВД и требовали отставки министра Авакова. В Переяславе протестуют праворадикалы из С14, также там якобы есть представители Нацкорпуса.

Как известно, 31 мая в Переяслав-Хмельницком пятилетний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. Подозревают, что в ребенка стреляли двое полицейских, находившихся вне службы. Их задержали и суд поместил их под стражу. Полицейские во время случившегося были пьяны, по предварительным данным, они ранили ребенка, когда стреляли из ружья по банкам. Вечером 3 июня мальчик умер.