В Николаеве суд арестовал четверых подозреваемых в ряде квартирных краж – трое уже выплатили залог и вышли из СИЗО

31 мая и 1 июня Заводский районный суд Николаева избрал меру пресечения четверым подозреваемым в ряде квартирных краж на территории города. Трое из них уже вышли из следственного изолятора, выплатив назначенный судом залог.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Как известно, группу из четырех квартирных воров задержали 29 мая на «перегоне». В задержании принимали участие детективы отдела расследования особо тяжких преступлений Следственного управления ГУ Нацполиции в Николаевской области, оперативники Управления уголовного розыска области и Корабельного района, управление оперативной службы ГУНП, спецназ КОРД под процессуальным руководством Николаевских местных прокуратур №1 и №2.

Подозреваемых на автомобиле «Opel» задержали после совершения очередной кражи ценностей из квартиры местной жительницы. У них изъяли похищенное имущество пострадавшей, устройства для отпирания замков, наборы металлических и магнитных ключей, отвертки, балаклавы. Кроме главаря в преступную группу входят братья возрастом 31 и 33 года и 33-летний ранее судимый николаевец.

Прокуратура ходатайствовала об избрании всем подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 600 тысяч гривен каждому. Судья частично удовлетворил это ходатайство, но определил каждому залог около 150 тысяч гривен. По состоянию на данный момент трое из них уже выплатили установленный залог и вышли из следственного изолятора, один – еще находится под стражей.