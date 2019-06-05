В Днепре экс-военный прокурор на балконе многоэтажки устроил стрельбу из охотничьего ружья

В Днепре на проспекте Поля, 27Д мужчина и женщина открыли стрельбу из балкона на 10-м этаже. Они стреляли из охотничьего ружья.

Об этом сообщает «Информатор».

По информации издания, мужчина был пьян. Соседи сообщают, что это был 46-летний экс-военный прокурор. Пока неизвестно, что именно стало причиной стрельбы и куда они целились.

Рядом находится детская площадка. На место происшествия приехали правоохранители, была вызвана следственно-оперативная группа. Полицейские изымут у мужчины оружие. По предварительным данным, пострадавших в результате стрельбы нет.

Свидетели сняли стрельбу на видео.

Позже в Главном управлении Нацполиции Днепропетровской области сообщили, что стрелков, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, задержали и доставили в Днепровский отдел полиции. Зарегистрированное охотничье ружье «Cobalt» 12 калибра изъяли.

46-летнего мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса. Обоим злоумышленникам будет вручено уведомление о подозрении в совершении преступления по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса («Хулингаство») и будет решаться вопрос об избрании меры пресечения. Им грозит от 3-х до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в августе 2018 года полиция Тернополя задержала мужчину, который стрелял из винтовки из балкона своей квартиры и ранил капрала полицейского взвода.