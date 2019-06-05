Во Львовской области будут судить уроженца Николаевщины за попытку дать $100 взятки пограничнику

В Сокальский районный суд Львова направлен обвинительный акт в отношении 30-летнего жителя Николаевской области, который пытался дать взятку сотруднику Госпогранслужбы.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

Установлено, что в мае 2019 года года на международном пункте пропуска «Угринов-Долгобичув», злоумышленник предоставил 100 долларов неправомерной выгоды инспектору пограничной службы.

За эти средства хотел, чтобы пограничник помог ему в беспрепятственном пересечении государственной границы Украины. Это при том, что у него присутствовала запрет выезда в связи с неуплатой алиментов. От взятки инспектор отказался, и сообщил о произошедшем в полицию.

Действия мужчины квалифицировали по части 1 статьи 369 Уголовного Кодекса Украины («Осуществление предложения и предоставления должностному лицу неправомерной выгоды за совершение таким лицом в интересах того, кто предлагает, обещает предоставляет такую ​​выгоду, любой действия с использованием служебного положения»).

Теперь за содеянное фигуранту грозит наказание от 8500 гривен штрафа до 4 лет лишения свободы.

Напомним, что ранее в Киеве на квартирной краже задержали уроженца Николаевщины, который находился в розыске за подобные преступления.