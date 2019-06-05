Ночью в Николаеве очевидец помог мужчине поймать 19-летнего разбойника до приезда полиции

Ночью в среду, 5 июня, в Николаеве на проспекте Богоявленском задержали парня, который ограбил мужчину на улице и сбежал.

Об этом сообщает пресс-служба управления патрульной полиции в Николаевской области.

Около 3:00 на спецлинию «102» поступил вызов, что возле одного из домов по проспекту Богоявленском двое неизвестных мужчин бьют гражданина, пытаются забрать сумку и ищут у него мобильный телефон. Также заявитель слышал звуки выстрелов. Точных примет заявитель предоставить не смог, поскольку видел происходящее с балкона.

Оперативно прибыв по указанному адресу, патрульные обнаружили всех участников события.

Как пояснили участники происшествия, когда один из мужчин возвращался домой, на него напал сзади неизвестный, начал бить его по голове. Когда пострадавший потерял сознание, неизвестный мужчина завладел сумкой с личными вещами. Это событие заметил случайный прохожий, который и спугнул злоумышленника, на что последний начал убегать, прихватив с собой сумку потерпевшего.

Неравнодушный гражданин привел в чувство пострадавшего и они вместе начали догонять злоумышленника, который в этот момент, убегая, выбрасывал содержимое сумки. Как позже пояснил потерпевший, в сумке находился стартовый пистолет, злоумышленник просто уронил, когда пытался убежать. Мужчины подобрали его и сделали несколько выстрелов вверх. Услышав звуки выстрелов, злоумышленник испугался и, споткнувшись, упал. Пострадавший с неравнодушным гражданином подбежали к нему и начали делать попытки вернуть похищенные вещи.

Патрульные задержали 19-летнего парня, на место происшествия вызвали следственно - оперативная группа. Далее делом занимаются следователи.

Напомним, что ранее в Николаеве пьяный водитель едва не врезался в людей на тротуаре – очевидцы вытащили его из автомобиля и забрали ключи до приезда полиции.